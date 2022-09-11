Война — день 200: ВСУ освобождают новые города и поселки, а россияне бегут с Харьковщины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 569
Оперативно о главном 11 сентября
Вторжение россии в Украину длится уже ровно две сотни дней. Сокрушительный успех ВСУ на Харьковском направлении заставил россиян начать "операцию по свертыванию", а под контроль Украины вернулось около двух тысяч квадратных километров нашей страны. В частности всего за пару дней была возвращена Балаклея, украинские военные вошли в Купянск, а в Изюме по некоторым данным крупная группировка российских сил попала в котел.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.
01:00 В Харькове прогремели взрывы.
00:00 Зеленский озвучил условия для переговоров с Россией и назвал риски.
Напомним, информация за 8 сентября доступна в трансляции: "Война — день 197: тяжелые бои на Донбассе, ВСУ развивают наступление на Харьковщине и юге".
О событиях 9 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 198: невероятные успехи ВСУ на фронте, смерть королевы Великобритании"
А с данными за 10 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 199: ВСУ развивают успех на Харьковщине, а у россиян истерика"