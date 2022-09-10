Война — день 199: ВСУ развивают успех на Харьковщине, а у россиян истерика

Оперативно о главном 10 сентября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 199 дней. В ходе начавшегося накануне контрнаступления войска ВСУ одержали ряд крупных побед на Харьковском направлении и смогли там продвинуться более чем на 50 километров вглубь позиций неприятеля, попутно освободив десятки населенных пунктов и вызвав панику и истерику у российских пропагандистов. При этом прогресс заметили даже в НАТО, где сообщили о переломе в войне.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 В Мелитополе слышно взрывы и стрельбу.

00:00 Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов.

Напомним, о том, что происходило 7 сентября можно прочитать в материале: "Война — день 196: ВСУ наступают и на юге, и на Харьковщине".

Информация за 8 сентября доступна в трансляции: "Война — день 197: тяжелые бои на Донбассе, ВСУ развивают наступление на Харьковщине и юге".

О событиях 9 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 198: невероятные успехи ВСУ на фронте, смерть королевы Великобритании"