Энергия как оружие: в США и НАТО высказались про попытки россии шантажировать Запад

Цена на энергоносители взлетела из-за действий россии и санкций против агрессора

россия продолжает энергетический шантаж Европы и использует энергию как оружие. Это будет испытание, но цена, которую платят украинцы — несоизмеримо выше. Война в Украине входит в критическую фазу и западные союзники продолжат поддерживать Украину. Об этом говорили на совместной пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг и недавно посетивший Украину Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен отметил, что российский президент владимир путин потерпел неудачу почти во всех своих целях, но продолжает причинять страдания людям. россия пытается лишить Украину поддержки, давя на европейские страны вопросом энергии как оружием, повышая расходы как семей, так и на государственном уровне.

"путин уже проиграл это пари", — заявляет Блинкен, поскольку в мире осознают опасность от россии. Ему вторил и генсекретарь НАТО. Он отметил не только храбрость украинских воинов, но и цену, которую платит украинский народ за свою свободу. Столтенберг отметил, что единство и суверенитет союзников "будут испытаны давлением на энергоносители и ростом стоимости жизни, вызванным войной россии". Но он также засвидетельствовал продолжение поддержки Украины.

Напомним, по итогам последней конференции военной помощи, Украине предоставят десятки тысяч снарядов и бронетехнику для защиты от российских оккупантов.