В НАТО заговорили о переломе в войне в Украине и рассказали, чего ждать дальше

В НАТО заметили прогресс сил обороны Украины на Херсонщине и Харьковщине

В пятницу, 9 сентября, генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что продолжающаяся более полугода российско-украинская война входит в критическую фазу. При этом он отметил, что дальнейшая поддержка Украины будет, несмотря на экономическое давление, которое вызвало российское вторжение.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе

"Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях", — подчеркнул он.

По мнению генсека НАТО, в ближайшие несколько месяцев на солидарность и единство союзников по украинскому вопросу будут давить энергетические поставки и рост стоимости жилья, вызванный российским вторжением в Украину.

"Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. Тогда как цена, которую платит Украина, измеряется жизнью", — добавил Столтенберг, отметив, что НАТО готово защищать свою территорию от агрессии Москвы и поддерживать Украину и дальше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря успешному контрнаступлению ВСУ по состоянию на утро пятницы, 9 сентября, украинским военным удалось деоккупировать более тысячи квадратных километров территории Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как жители еще недавно оккупированных территорий радостно встречают украинских героев.