Встречают ВСУ со слезами на глазах: Залужный показал мощное видео с освобожденных территорий

Останавливаться на достигнутом, очевидно, украинцы не собираются

Благодаря успешному сентябрьскому контрнаступлению украинских Вооруженных сил, защитникам Родины, по состоянию на утро 198-го дня полномасштабного вторжения россии, удалось деоккупировать более тысячи квадратных километров территории страны. В связи с этим Вооруженные Силы Украины показали, как жители еще недавно оккупированных территорий радостно встречают украинских героев.

Этой хорошей новостью в пятницу, 9 сентября делится "Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как украинские защитники заезжают на боевых машинах в населенные пункты, которые им удалось деоккупировать, а здешние жители радостно со слезами на глазах встречают военных и благодарят их за освобождение от нацистской армии россиян.

"Более 1000 квадратных километров освобождены от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — отмечается в тексте сообщения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженные силы Украины проводят активное наступление на Харьковщине и освобождают населенные пункты один за другим, поэтому уже в ближайшее время более 10 тысяч российских захватчиков, которые находятся на позициях от Купянска до Славянска, могут оказаться в окружении наших защитников.