Укр

Встречают ВСУ со слезами на глазах: Залужный показал мощное видео с освобожденных территорий

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Украинские защитники неустанно защищают землю Родины от захватчиков из россии Новость обновлена 09 сентября 2022, 14:17
Украинские защитники неустанно защищают землю Родины от захватчиков из россии

Останавливаться на достигнутом, очевидно, украинцы не собираются

Благодаря успешному сентябрьскому контрнаступлению украинских Вооруженных сил, защитникам Родины, по состоянию на утро 198-го дня полномасштабного вторжения россии, удалось деоккупировать более тысячи квадратных километров территории страны. В связи с этим Вооруженные Силы Украины показали, как жители еще недавно оккупированных территорий радостно встречают украинских героев.

Этой хорошей новостью в пятницу, 9 сентября делится "Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как украинские защитники заезжают на боевых машинах в населенные пункты, которые им удалось деоккупировать, а здешние жители радостно со слезами на глазах встречают военных и благодарят их за освобождение от нацистской армии россиян.

"Более 1000 квадратных километров освобождены от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — отмечается в тексте сообщения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженные силы Украины проводят активное наступление на Харьковщине и освобождают населенные пункты один за другим, поэтому уже в ближайшее время более 10 тысяч российских захватчиков, которые находятся на позициях от Купянска до Славянска, могут оказаться в окружении наших защитников.

Теги:
#Война #Контрнаступление #ВСУ #Валерий Залужный