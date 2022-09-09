Война — день 198: невероятные успехи ВСУ на фронте, смерть королевы Великобритании

Оперативно о главном 9 сентября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 198 дней. Несмотря на сильное сопротивление, Вооруженные силы Украины развивают наступление в Харьковской области и освобождают от российских оккупантов населенные пункты. В целом, как сообщил президент страны Владимир Зеленский, с начала месяца украинскими воинами освобождено более тысячи квадратных километров родной земли.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Украинские и польские пограничные и таможенные службы достигли договоренности об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых транспортных средств, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Напомним, о событиях 6 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 195: россияне пытаются остановить продвижение ВСУ на юге и продолжают ядерный шантаж".

О том, что происходило 7 сентября можно прочитать в материале: "Война — день 196: ВСУ наступают и на юге, и на Харьковщине".

Информация за 8 сентября доступна в трансляции: "Война — день 197: тяжелые бои на Донбассе, ВСУ развивают наступление на Харьковщине и юге".