Оккупанты останутся без подкрепления? В сети пишут об уничтожении важного моста в Купянске

Появилась информация, что на Харьковщине взорван важный мост через Оскол

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области приносит плоды, так благодаря ему уже удалось освободить более 20 населенных пунктов и прорваться вглубь обороны противника на около 50 километров. Аналитики ISW считают, что украинские защитники могут нацелиться на освобождение Купянска, а в сети появилась информация, которая может подтвердить это предположение.

Так в украинских телеграм-каналах появилась информация, что мост в Купянске через реку Оскол был взорван, то есть возможности получать подкрепление по этому пути снабжения у россиян более не осталось.

Впрочем, не совсем понятно, кто устроил взрыв, одни утверждают, что это дело рук ВСУ, а другие — что россияне сами совершили подрыв, чтобы замедлить продвижение украинских военных.

Также в сети появились фото на котором якобы виден момент взрыва на мосту, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Если информация соответствует действительности, то оккупанты остаются без стратегически важного моста, а их группировка в Изюме будет испытывать проблемы с подкреплением. Стоит отметить, что Оскол делит Купянск практически пополам.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Александр Коваленко выразил убеждение, что если ВСУ не сбавят темпы продвижения, то полного освобождения Харьковской области можно ждать до конца осени.