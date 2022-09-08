Освобождены десятки населенных пунктов: в Генштабе сообщают об успехах наступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области, которое очень расстраивает российских пропагандистов, уже принесло первые ощутимые плоды. Освобождено более 700 квадратных километров территории и под контроль Киева удалось вернуть свыше 20 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает "РБК-Украина".

По словам Громова, речь идет о Харьковском и Южнобужском направлениях. Он сообщил, что группировки ВСУ вклинились вглубь линии обороны врага на 50 километров. Кроме того, в некоторых населенных пунктах региона проводятся фильтрационные мероприятия.

Замчначальника управления Генштаба также уточнил, что два десятка населенных пунктов было освобождено на Харьковском направлении. В то же время на Славянском удалось очистить от врага село Озерное. Продвижение освободителей продолжается.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт Александр Коваленко назвал темпы контрнаступления ВСУ в Харьковской области хорошими и спрогнозировал, что регион может быть полностью освобожден до конца осени. Вместе с тем, по его прогнозу, может начаться и освобождение Донбасса.