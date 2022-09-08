Полное освобождение Харьковщины от оккупантов: военный эксперт назвал возможные сроки

С нынешними темпами ВСУ смогут перейти в контрнаступление даже на Донбассе

Успешное продвижение украинских военнослужащих вглубь Харьковской области вселяет надежду на скорейшую деоккупацию региона от российских захватчиков. Если скорость продвижения нашей армии не будет снижена, то есть вероятность полного освобождения Харьковщины уже к концу нынешней осени.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, это вполне реальный сценарий, который может по итогу перерасти еще и в наступление ВСУ на Донетчине и Луганщине. Информацию об этом сообщает OBOZREVATEL.

Эксперт подчеркивает, что нынешние успехи украинских защитников под Харьковом помогут не только самому процессу освобождения региона, но и уменьшению обстрелов областного центра. Пока что россияне находятся в опасной близости на северном направлении от города, что позволяет им практически безнаказанно использовать артиллерию и ракеты против мирного населения.

"На сегодня оперативная информация складывается так, что Харьковскую область можно будет освободить как минимум до конца осени, — поделился наблюдениями Александр Коваленко. — Скажу больше: если подтвердится сценарий, что сейчас реализовывается, то у ВСУ до конца осени будет возможность начать контрнаступательные действия уже не только в Харьковской области. Это будет каскадное разрушения обороны оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

Помимо этого военный эксперт подчеркнул: приоритетом ВСУ остается наступление не только на востоке и юге Харьковщины, но и на севере области. Это поможет отодвинуть оккупантов от Харькова, а после — и вовсе оттеснить их к линии государственной границы.

Отметим, что официально в Генштабе ВСУ пока не комментируют продвижение украинских войск в Харьковской области. Однако информация об успехах в Балаклеи и других населенных пунктах все равно просачивается.

Этому помогает как паника среди оккупантов, так и отчеты отдельных военных о "сборе урожая" в виде пленных российских солдат.