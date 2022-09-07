Балаклея и Купянск: что известно о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области

С самого утра российские телеграм-каналы ноют, что хороших новостей с Балаклейского направления сегодня не ожидают

Появившаяся накануне информация о начале украинского контрнаступления в направлении Балаклеи на Харьковщине продолжает получать прямые и косвенные подтверждения. Причем, прямые поступают со стороны россиян, которые жалуются, что хороших новостей ждать не стоит.

Так, прокремлевские телеграм-каналы начали писать о том, что ВСУ взяли под огневой контроль дорогу на Купянск. Кроме того, оккупантов вероятно уже выбили из Волохова Яра – по некоторым данным два отряда росгвардии (СОБРа) там взяты в полное окружение. Кроме того, украинские силы обороны, по жалобам россиян, сейчас пытаются запереть Изюм и Балаклею в котел.

Тем временем официальные украинские источники просят соблюдать информационную тишину вокруг контрнаступления. Так в телеграм-канале Балаклейского городского совета появилась информация о том, что местные власти ожидают подтверждения информации о вероятном освобождении некоторых населенных пунктов громады. "Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск", — говорится в сообщении.

Между тем впервые за полгода появилась запись на Facebook-странице городского совета оккупированного Купянска. Она содержит видеообращение от депутата Вадима Крохмаля, призывающего горожан не пренебрегать безопасностью, приготовить стратегический запас пищи, зарядить павербанки и найти укрытие. "ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", накануне российские пропагандисты устроили настоящую панику из-за приближения ВСУ к Балаклее.