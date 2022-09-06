Россияне теряют Балаклею? Пропагандисты сообщают о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области

Оккупанты делают попытки остановить ВСУ, но им этого сделать не удается

Во вторник, 6 сентября, пропагандистские российские СМИ наперебой начали писать о том, что армия оккупантов теряет контроль над городом Балаклея в Харьковской области. После этой информации в РФ начался настоящий "вой на болотах", а разъяренные россияне засыпали сеть злобными комментариями на тему разочарования в военнослужащих.

Сначала появились сообщения о том, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на Харьковщине и вошли в Балаклею. Российские эксперты начали писать, что стратегическая цель ВСУ – окружить группировку россиян под Изюмом.

Продвижение ВСУ в направлении Балаклеи

Эти данные вызвали массу недовольства среди жителей страны-агрессора. Наперебой появлялись комментарии типа: "как так", "все пропало" и "я больше не верю российскому Минобороны". Другие просто в крайне агрессивной форме обвиняли военных в провале и называли их не слишком цензурными словами.

Прокремлевские СМИ тем временем взялись писать, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу, которого так боится уволить Путин, вместе с руководством Генштаба якобы "подняты по тревоге". При этом пропагандисты пишут, что о наступлении ВСУ на этом направлении было известно уже несколько месяцев, а Шойгу обвинили в "игре на стороне ВСУ".

По данным некоторых СМИ, российские войска пытались сдержать наступление ВСУ в Балаклее путём подрыва мостов, однако им этого сделать не удалось. Россияне предполагают, что идет повторение Херсонского сценария, доведшего кремлевского диктатора Владимира Путина до приступа такой силы, что ему пришлось вызвать врачей.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил и не опроверг информацию о Балаклее. Очевидно, что командование украинской армии не разглашает деталей военных операций во избежание их срыва.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на длительное молчание Генштаба ВСУ о контрнаступлении, карты боевых действий свидетельствуют о дальнейшем нарушении линий поставок оккупантов в Херсонскую область.