Оккупанты штурмовали на двух направлениях на Донбассе: свежие карты боев в Украине

Враг не снижает количества обстрелов и пытается не допустить продвижения украинских военных

Украинские военные продолжают ослаблять военные возможности россии. Несмотря на сохраняющееся молчание Генштаба ВСУ о контрнаступлении, сообщается про дальнейшее нарушение линий снабжения оккупантов на Херсонщине.

Оккупанты атаковали в районе Бахмута и северо-западнее Донецка, накануне отмечены нападения восточнее Северска. По данным Генштаба на утро шестого сентября отбить наступление врага удалось в районе Соледара, Зайцевого, Шахты Бутовка и Спартака.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На линии Изюм-Славянск не отмечено наступлений. Бои продолжаются в лесных районах этой части области. Накануне официально подтвердили, что украинским войскам удалось вернуть часть позиций на Краматорском направлении. В минувшие сутки оккупанты пытались атаковать в окрестностях Северска — в Григоровке и Белогоровке.

В районе Бахмута продолжается наступление оккупантов. Бои шли в районе Зайцевого и Соледара (к северо и юго-востоку от Бахмута). Вдоль северо-западной окраины Донецка продолжаются попытки штурмов оккупантов — отбиты нападения на Спартак и Шахту Бутовку.

Линия фронта и города в тылу подвергаются постоянным обстрелам из разных видов вооружения.

Карта боев на востоке

Харьков

Российские оккупанты не атаковали по земле на северо-востоке Харьковской области. Украинские силы атаковали логистические узлы россиян в Купянске, а росвойска расширили обстрелы юго-восточнее Харькова.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

В Запорожской области не зафиксировано атак россиян. Украинским разведчикам удалось провести спецоперацию во времененно оккупированной Каменке-Днепровской на южном берегу Каховского водохранилища. Операция была направлена против российских баз и мест подготовки к псевдореферендуму.

Исследователи Института изучения войны отмечают, что украинские силы могли продвинуться в районе Костромки и Безыменного в Херсонской области.

Как склады и места дислокации техники оккупанты используют детсады и храмы московского патриархата, сообщает Генштаб о ситуации в оккупированных районах. С российской стороны есть утверждение, что бои идут в четырех районах юга Украины — в окрестностях Высокополья, юго-западнее плацдарма на реке Ингулец, в районе Снигуровки (60 км от Николаева) и на северо-запад от Херсона.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия ночью обстреляла Харьков ракетами и атаковала Никополь. Деоккупация продолжается как на юге, так и на востоке, сообщают в Минобороны. Один из освобожденных населенных пунктов — Высокополье после оккупации в плачевном состоянии — появились первые фото.