"ВСУ выбрали лучшую тактику": в Эстонии спрогнозировали, за сколько Украина освободит весь Юг

Освобождение всей территории Украины будет сложным и затяжным процессом

Глава киберкомандования Эстонии полковник Каупо Росин убежден, что Силам обороны Украины удастся оттеснить российские войска с правого берега Днепра за два месяца. А вот освобождение от оккупантов всей территории Украины займет несколько лет. Такое мнение эстонский полковник выразил в эфире телеканала ETV.

"Мы видим, что украинцы освобождают отдельные села каждый день. Большими победами могли бы быть освобождение Херсона и, возможно, захват дамбы в Новой Каховке", — отметил он.

При этом глава киберкомандования Эстонии отметил успехи ВСУ на южном направлении. По его словам, тактические успехи очень заметны и сейчас украинские военные пытаются использовать слабости российской армии — логистику и управление, чтобы нанести еще больше ударов и добиться еще большего успеха. Полковник отметил, что такая тактика наиболее целесообразна в настоящее время.

"Для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением. В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику по своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", – подчеркнул Росин.

Однако, по мнению эстонского полковника, позиционная война и атаки линий обороны в Украине будут продолжаться еще долго. Он предположил, что для вытеснения россиян со всей Украины нужно время и помощь Западу. Не исключено, что на это уйдут месяцы и годы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, проблема логистики, замедлившая наступление российских военных в первые месяцы вторжения в Украину, замедлит и контрнаступление Вооруженных сил Украины осенью 2022 года.