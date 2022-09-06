россия атаковала Харьков ракетами: под завалами нашли тело

Оккупанты постоянно обстреливают город — ночной удар пришелся по частным домам

Линия фронта с россией растянулась на более чем 2 тысячи километров, но оккупанты используют ракеты, чтобы убивать мирных граждан и дальше в тылу. Под огнем В ночь на шестое сентября оказались Харьков и Никополь. Есть жертва среди гражданских.

Во время обстрела Харькова российская ракета попала в часть частного сектора Индустриального района. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

При одном из ракетных ударов ракета попала в частный жилой дом. На месте найдено тело женщины — его обнаружили при разборе завалов. Как сообщила советник главы ХОВА Наталья Попова, погибшая была 1949 года рождения. Второй удар пришелся также возле частного дома. Он загорелся от осколков ракеты. В этом случае обошлось без пострадавших.

По обстрелам в Никополе официальная информация еще не обнародована, но местные жители сообщают, что ночь была громкой. Никополь регулярно обстреливают со стороны оккупированного Энергодара. Россияне прикрываются Запорожской АЭС, чтобы вести обстрелы.

Оккупанты открыть огонь могут в любое время суток. Накануне вечером также были сбиты две российские управляемые авиационные ракеты в небе над Николаевской областью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продвижении украинских военных на юге — показали фото, во что российские оккупанты превратили Высокополье на Херсонщине. Несмотря на самоотверженность украинских военных процесс освобождения от оккупантов будет затяжным, считают эксперты.