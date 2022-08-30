Контрнаступление на Херсон вызвало у путина такую ярость, что пришлось вызывать врачей

На совещаниях кровавый диктатор не давал военным вставить слова и материл их за провалы

Начало активной фазы контрнаступления ВСУ на Херсон, которое подтвердили в армейском руководстве, но комментировать не стали, уже довело кремлевского диктатора владимира путина до приступа такой силы, что пришлось вызывать врачей. После нескольких совещаний ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Об этом сообщил телеграм-канал "Генерал СВР", который связывают с российским политологом Валерием Соловьем. По данным канала, информация британской разведки об отстранении так называемого министра обороны рф сергея шойгу подтвердилась. Поэтому серию совещаний по ситуации на Херсонщине путин проводил с членами совета безопасности, включая его главу николая патрушева, и руководством Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.

Источники канала называют эти совещания "самыми напряженными за последнее время". В ходе обсуждений, которые проходили не очно, а по видеосвязи, путин постоянно перебивал подчиненных и материл их за уничтоженные склады боеприпасов. В ответ военные пытались успокоить разъяренного начальника, заверив, что полностью контролируют ситуацию. Однако, снять излишний стресс это все равно не помогло.

"Поздно вечером к путину вызвали дежуривших медиков, которые провели у президента около двадцати минут. В окружении президента заметили, что в последнее время путин стал "слишком много нервничать" и это отрицательно влияет и на его близких, и на окружение", — утверждает "Генерал СВР"

Как ранее писал "Телеграф", источники канала недавно сообщили, что здоровье путина в последнее время настолько ухудшилось, что он прекратил лично участвовать в мероприятиях, подменяя себя двойниками, а по видеосвязи используя технологию Deepfake. Вместе с тем российский политолог Андрей Пионтковский ранее спрогнозировал, что освобождение Херсона может стать решающим эпизодом войны, после которого путин будет в лучшем случае отстранен от власти, а возможно и физически ликвидирован.