"Больной человек": в ГУР ответили, скажется ли плохое состояние путина на войне в Украине

Очевидно, что болезни диктатора никак не отразятся на развитии войны в Украине, убежден представитель украинской разведки

Кровавый лидер россии владимир путин, состояние здоровья которого в последнее время является темой номер один для обсуждения мировым сообществом, болен как морально, так физически. Более того, у него наблюдаются признаки тяжелого психологического заболевания.

Соответствующую информацию в своем очередном интервью для издания РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, отметив, что только время покажет, какая из болезней возобладает над российским диктатором.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым — увидим", — пояснил он, комментируя вопросы журналиста о состоянии президента россии.

По словам Скибицкого, у разведчиков есть определенные сведения о том, что информацию о состоянии здоровья владимира путина хорошо скрывают.

Кроме того, он добавил, что кровавый российский лидер будет воевать с украинцами до конца своих дней, ведь отказываться от своих планов и сдаваться он не планирует.

Напоследок Скибицкий отметил, что рассчитывать на то, что ухудшение самочувствия путина каким-то образом будет влиять на развитие войны в Украине, точно не стоит.

"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр И воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", — подытожил представитель ГУР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ЦРУ прокомментировали вероятное наличие ряда заболеваний у диктатора владимира путина.

Также напомним, что, по мнению психиатра, состояние здоровья российского президента-диктатора путина сильно изменилось после его неудач в Украине.