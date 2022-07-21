ЦРУ сообщило, что известно о состоянии здоровья путина

Состояние здоровья лидера россии провоцирует все больше обсуждений

Кровавый российский диктатор владимир путин удался традиционному методу ведения войны, поэтому наносит массовые ракетные и артиллерийские удары по мирным украинским городам. В то же время говорить о том, что диктатор психически или физически истощен рано — пока он слишком здоров.

Соответствующую информацию озвучил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс во время Форума безопасности в Аспене. По его словам, главной ошибкой президента рф были надежды на раскол в НАТО и подавление украинской воли.

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Он убежден, что российская сторона с самого начала вторжения допустила ряд ошибок и не достигла ожидаемых целей. Теперь единственным выходом она видит массовую бомбардировку мирных городов Украины.

"россия достигла определенных успехов, немного продвинувшись по узкой линии фронта на Донбассе, но успехи были достигнуты большой ценой. По оценкам США, 15 тысяч российских солдат были убиты и втрое больше ранены только на востоке Украины", — пояснил он.

Бернс также добавил, что путин рассчитывал, что сможет очень быстро завладеть украинскими территориями, однако рассматривать это как стратегическую неудачу на нынешнем этапе рано.

По его словам, пока никаких доказательств того, что российский лидер психически или физически истощен нет.

"Ходит много слухов о здоровье президента путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как путин оправдывался за сильный кашель, душивший его во время выступления на очередной конференции с представителями российских СМИ.