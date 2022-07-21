ЦРУ повідомило, що відомо про стан здоров`я путіна

Стан здоров'я лідера росії провокує дедалі більше обговорень

Кривавий російський диктатор володимир путін вдався традиційного методу ведення війни, тож завдає масових ракетних та артилерійських ударів по мирних українських містах. Водночас говорити про те, що диктатор психічно чи фізично виснажений зарано — наразі він аж занадто здоровий.

Відповідну інформацію озвучив директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс під час Форуму безпеки в Аспені. За його словами, головною помилкою президента рф були сподівання на розкол у НАТО та придушення української волі.

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Він переконаний, що російська сторона від самого початку вторгнення припустилася низки помилок і не досягла очікуваних цілей. Тож тепер єдиним виходом вона бачить масове бомбардування мирних міст України.

"росія досягла певних успіхів, трохи просунувшись вузькою лінією фронту на Донбасі, але успіхи були досягнуті великою ціною. За оцінками США, 15 тисяч російських солдатів було вбито і втричі більше поранено лише на сході України", — пояснив він.

Бернс також додав, що путін розраховував, що зможе дуже швидко заволодіти українськими територіями, проте наразі розглядати це як стратегічну невдачу на теперішньому етапі зарано.

За його словами, наразі жодних доказів того, що російський лідер психічно чи фізично виснажений немає.

"Ходить багато чуток про здоров'я президента путіна, і, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий", – підсумував він.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як путін виправдовувався за сильний кашель, який душив його під час виступу на черговій конференції з представниками російських ЗМІ.