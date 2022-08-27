"Хвора людина": у ГУР відповіли, чи позначиться поганий стан путіна на війні в Україні

Очевидно, що хвороби диктатора ніяк не повпливають на розвиток війни в Україні, переконаний представник української розвідки

Кривавий лідер росії володимир путін, стан здоров'я котрого останнім часом є темою номер один для обговорення світовою спільнотою, хворий як морально, так фізично. Ба більше, у нього спостерігаються ознаки тяжкого психологічного захворювання.

Відповідну інформації у своєму черговому інтерв'ю для видання РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, відзначивши, що тільки час покаже, яка з хвороб візьме верх над російським диктатором.

"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо", — пояснив він, коментуючи питання журналіста щодо стану президента рф.

За словами Скібіцького, розвідники мають певні відомості про те, що інформацію щодо стану здоров'я володимира путіна добре приховують.

Крім того, він додав, що кривавий російський лідер воюватиме з українцями до кінця своїх днів, адже відмовлятися від своїх планів і здаватися він не планує.

Наостанок Скібіцький відзначив, що, розраховувати на те, що погіршення самопочуття путіна якимось чином впливатиме на розвиток війни в Україні, точно не варто.

"Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати до тих пір, поки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення", — підсумував представник ГУР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ЦРУ прокоментували ймовірну наявність низки захворювань у диктатора володимира путіна.

Також нагадаємо, що на думку психіатра, стан здоров'я російського президента-диктатора путіна сильно змінився після його невдач в Україні.