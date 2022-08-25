Контролюють навіть стан повітря: стало відомо, як кремль намагається вберегти путіна

Щоби диктатор не застудився, йому створюють максимально безпечний мікроклімат

Чутки про поганий стан здоров’я путіна підігрівають його особисті дивацтва на кшталт приймання відвідувачів за величезним столом для примусового дотримання соціальної дистанції, а також примушування оточення регулярно здавати массу аналізи та проходити самоізоляцію. Відповідно, західні ЗМІ постійно шукають додаткових доказів того, що диктатор слабне. Звертаються за коментарями як до лікарів, так і до розвідників і припускають різні варіанти діагнозів. Так американський Newsweek дійшов висновку, що кремль настільки боїться за життя свого кволого начальника, що контролює навіть стан повітря, яким він дихає.

Основна задача цих заходів – не допустити, щоби путін застудився. Про те, що у кремлівського карлика є відчутні проблеми з органами дихання свідчить зокрема постійна наявність одночасно отоларинголога та інфекціоніста серед команди лікарів, яких він возить за собою повсюди. До компетенцій останнього входять зокрема ГРВІ, такі як грип, аденовірус чи той же коронавірус. На це вказали дані розслідування видання "Проект", опублікованого ще у квітні.

Окрім того, журналісти відзначили, що під час свого ганебного липневого візиту до Тегерану, де путін шукав підтримки в Ірану, диктатор сильно і нестримно кашляв. Сам він пояснив це наслідками роботи кондиціонера. Тоді ж його прес-секретар дмитро пєсков наголосив, що у бункері, де ховається його начальник, ретельно регулюють роботу кондиціонерів і старанно уникають протягів. А такі заходи потрібні людям з ослабленим імунітетом.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше журналісти дізнались, що всі, хто оточує путіна і навіть разово зустрічаються з ним, повинні проходити обов’язковий карантин, настільки диктатор боїться чимось заразитись.