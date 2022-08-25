Контролируют даже состояние воздуха: стало известно, как кремль пытается уберечь путина

Чтобы диктатор не простудился, ему создают максимально безопасный микроклимат

Слухи о плохом состоянии здоровья путина подогревают его личные странности наподобие приема посетителей за огромным столом для принудительного соблюдения социальной дистанции, а также принуждение окружения регулярно сдавать массу анализов и проходить самоизоляцию. Соответственно, западные СМИ постоянно ищут дополнительные доказательства того, что диктатор ослабевает. Обращаются за комментариями как к врачам, так и к разведчикам и предполагают разные варианты диагнозов. Так американский Newsweek пришел к выводу, что кремль настолько боится за жизнь своего хилого начальника, что контролирует даже состояние воздуха, которым он дышит.

Основная задача этих мер – не допустить, чтобы путин простудился. О том, что у кремлевского карлика есть ощутимые проблемы с органами дыхания свидетельствует постоянное наличие одновременно отоларинголога и инфекциониста среди команды врачей, которых он возит за собой повсюду. В компетенции последнего входят в частности ОРВИ, такие как грипп, аденовирус или тот же коронавирус. Об этом указали данные расследования издания "Проект", опубликованного еще в апреле.

Кроме того, журналисты отметили, что во время своего позорного июльского визита в Тегеран, где пути искал поддержки в Иране, диктатор сильно и безудержно кашлял. Сам он объяснил это последствиями работы кондиционера. Тогда же его пресс-секретарь дмитрий песков подчеркнул, что в бункере, где скрывается его начальник, тщательно регулируют работу кондиционеров и старательно избегают сквозняков. А такие меры нужны людям с ослабленным иммунитетом.

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Как сообщал "Телеграф", ранее журналисты узнали, что все окружающие путина и даже разово встречающиеся с ним люди должны проходить обязательный карантин, настолько диктатор боится чем-то заразиться.