Сотні аналізів і карантин перед зустріччю: ЗМІ дізналися, в яких умовах живе оточення путіна

Медики оцінили побоювання путіна та тягу до стерильності

Попри те, що кремль на систематичній основі спростовує чутки щодо погіршення стану здоров'я російського президента володимира путіна та його ймовірні хвороби, упродовж багатьох років усім представникам його оточення доводиться постійно проходити найсуворіший медичний контроль. Усі, хто має контакт із диктатором, вимушені здавати десятки аналізів і навіть проходити суворий двотижневий карантин перед зустріччю з ним.

Як пише BBC News, низку відповідних правил було введено у 2021 році. Журналістам вдалося дізнатися, що для доступу до так званої "чистої зони" путіна навіть сотні осіб, які його обслуговують, по чотири рази складають ПЛР-тести і двічі перевіряють антитіла до коронавірусу. Крім того, у них постійно беруть додаткові аналізи на глисти, грип і інші інфекції.

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До прикладу, екіпажі, які літають із російським президентом, з минулого року здали аналізів на понад 125 млн рублів. Крім того, кожного місяця вони складали до 2 тисяч термінових ПЛР-тестів та до 600 тестів на антитіла, півсотні аналізів крові на біомаркери та 100-200 аналізів калу.

На думку ізраїльського анестезіолога Михайла Фремдермана, який до 2014 року працював у росії, відповідні заходи не можуть дати чіткої відповіді, чи дійсно російський лідер має проблеми зі здоров'ям або це просто "зіркова хвороба".

Фремдерман відзначив, що такі кремлівські вимоги можуть бути банальним розпиленням державних коштів, але є і інший варіант:

"З деякою часткою ймовірності це може говорити про недовірливість і фобії путіна, наприклад, побоювання біологічної зброї. Він же говорив про біологічні лабораторії США в Україні. А інформацію про необхідність тих чи інших аналізів чи карантину, швидше за все, отримує з папок, які йому приносять", — пояснив він.

Костянтин Балонов, який є завідувачем у відділенні анестезіології та реанімації в клініці Tufts Medical Center у США, переконаний, що подібні карантинні заходи зазвичай застосовуються для пацієнтів зі зниженим імунітетом, які, як приклад, перенесли хіміотерапію. Проте у випадку з путіним фахівець вважає карантин і численні аналізи надмірною мірою, мовляв, президент рф не справляє враження важкохворої людини з імуносупресією.

Як розповів журналістам російський лікар-інфекціоніст, тести на інші інфекції та різке скорочення контактів часом застосовують для тяжких хворих: наприклад, перед операціями в онкогематології, щоб унеможливити будь-які побічні ефекти. Але час таких заходів обмежений, вони не продовжуються роками, і зазвичай людина не живе у стерильних умовах.

Наостанок як Балонов, так і Фремдерман, які працюють за кордоном наголосили, що ані у США, ані в Ізраїлі вище керівництво країни не обмежує себе подібними карантинними заходами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час останніх виступів на публіці у володмира путіна помітили новий досить дивний симптом, який може свідчити про наявність серйозних хвороб у президента рф.