Різкі рухи з боку України, можуть спровокувати психічно нездорового диктатора на кроки у відповідь

Через велику кількість травм, закладених ще у дитинстві, кривавий російський президент володимир путін виявляє властивості психопата. Російський лідер давно відмовився від своєї звичної маски "холодного циніка", котра служила йому під час першого терміну правління у рф, і наразі став вкрай небезпечним.

Як пише видання The Insider, на думку професора кафедри психіатрії та людської поведінки Каліфорнійського університету Джеймса Феллона, людина з таким діагнозом у якийсь момент може відчути себе загнаною до кута, що потягне за собою появу істерики. У випадку з Україною, за словами експерта, це може загрожувати ядерною ескалацією.

Водночас професор зазначив, що психопати діляться на два типи: запальні та харизматики. Кривавий російський диктатор путін переконаний Феллон" належить до другого типу, адже зазивай не проявляє свою агресію відкрито. Проте після того, як плани по захопленню Києва за три дні не увінчалися успіхом, президент росії все більше почав проявляти себе як запальний психопат — наразі він виявляє пильність хижака, який готується до стрибка, а не намагається приховати свої наміри.

"При поступовому та постійному тиску на путіна він неодмінно помилиться. Це найкраща тактика у боротьбі з психопатами. Потрібно зберігати тиск, не роблячи різких рухів. Це особливо важливо, щоб здобути над ним перемогу, не спровокувавши ядерної війни. Щоб він не сказав: "Навіщо нам світ, в якому немає росії?" Як Гітлер, який останніми днями, за деякими свідченнями, називав увесь німецький народ негідним життя через поразку", — пояснив професор.

У підсумку Феллон порадив Україні та її союзникам не вдаватися до різких рухів, адже вони точно спровокують потужний крок путіна у відповідь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час виступу на черговій конференції з представниками ЗМІ володимир путіну довелося виправдовуватися за сильний кашель, який душив його під час спілкування з журналістами.