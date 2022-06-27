"Били і називали блідою міллю": психотерапевт розповіла, чому у путіна психічні проблеми

Жорстка поведінка російського президента була спровокована багатьма неприємними ситуаціями у його дитинстві та юності

Кривавий диктатор російської федерації, який вже найближчим часом вперше з дня нападу на Україну планує виїхати з росії, з дитинства має певні проблеми, котрі спровокували розвиток психопатичного розладу особистості.

Про це розповіла психолог, психотерапевт, PhD Оксана Шершньова, детально пояснивши, що спровокувало такий серйозний діагноз володимира путіна. За її словами, офіційна біографія російського лідера є суцільною брехнею. Після тривалих років досліджень жінці вдалося встановити, що насправді диктатор народився у 1950 році під Уралом. Справжнього батька він не знав. Ще зовсім маленьким матір путіна віддала його на виховання своїм батькам, після чого поїхала до Грузії, де знайшла нового чоловіка. Коли жінка вийшла заміж, вона забрала володимира у нову родину, в якій вітчим жорстоко знущався та бив його.

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"Награвшись" з малою дитиною, мати знову повернула путіна до бабусі та дідуся на Урал і вже згодом він потрапив у нову сім'ю, котра жила у Петербурзі, де його так само сильно били.

"У результаті психологічне насильство та відрив від сім'ї заклали у хлопчику невпевненість та нелюбов до себе.. А фізичне насильство у випадку з путіним відкрило шлях до того, що він став ще більш жорстоким стосовно інших", — пояснила психотерапевт.

Шершньова відзначає, що саме ці ситуації стали основою для розвитку психопатичного розладу у нинішнього президента рф.

Знущань путін не уникнув і під час навчання в інституті, де однокурсники називали його "недокурком" і "блідою міллю".

Коли йому все ж вдалося досягти найбільшого успіху, ставши президентом росії, він, отримавши владу, почав зганяти свою накопичену злість на інших.

За словами експертки, головною особливістю психопатичного розладу, на який страждає путін, є те, що кінця і краю його жорстокості не видно. Це зумовлено тим, що після кожного бридкого вчинку, задоволення від скоєного триває недовго, тож він знову і знову потребує нових "жертв".

"Гіперневпевненість у собі виливається в нарцисичне розлад, а доведена до крайності – в манію величі. Саме її ми й спостерігаємо у путіна. Підсумовуючи, можемо сказати, що насправді президент росії є психопатом із манією величі", — додала Шершньова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як лідери великої сімки зухвало висміяли російського президента володимира путіна, хворобливий зовнішній вигляд якого провокує дедалі більше обговорень здоров'я диктатора серед населення.