Лідери "Великої сімки" посміялися з путіна: журналісти все чули

Лідери G7 розпочали зустріч з жартів про фотографії російського диктатора

Лідери країн Великої сімки публічно висміяли російського диктатора володимира путіна перед зустріччю на найвищому рівні саміту, що проходить у Німеччині.

Як повідомляє "Сегодня", їхня жартівлива розмова відбулася на очах у журналістів, які вже включили камери.

Потім прем’єр Великобританії Борис Джонсон запитав, чи необхідно їм знімати піджаки, на що прем’єр Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки буде зроблено офіційний знімок.

"Ми повинні показати, що ми жорсткіші, ніж путін", — пожартував Джонсон.

Після цього Трюдо відповів, що для цього можна влаштувати показ верхової їзди з оголеними грудьми, маючи на увазі відоме фото путіна на коні.

Джонсон після цього додав, що лідери Великої сімки "мають показати їм свої грудні м’язи".

"Верхова їзда — це найкраще", — підтримала розмову голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Як повідомлялося раніше, перед зустріччю лідерів G7 Джонсон поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і знову порушив тему російського вторгнення в Україну. Він закликав продовжувати надавати підтримку українським військовим "до переможного кінця" і застеріг від спроб домовитися з путіним.