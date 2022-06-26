Лидеры "Большой семерки" посмеялись над путиным: журналисты все слышали

Лидеры G7 начали встречу с шуток о фотографиях российского диктатора

Лидеры стран Большой семерки публично высмеяли российского диктатора владимира путина перед встречей на самом высшем уровне саммита, проходящего в Германии.

Как сообщает "Сегодня", их шутливый разговор состоялся на глазах у собравшихся журналистов, которые уже включили камеры.

Затем премьер Великобритании Борис Джонсон спросил необходимо ли им снимать пиджаки, на что премьер Канады Джастин Трюдо предложил подождать пока будет сделан официальный снимок.

"Мы должны показать, что мы жестче, чем путин", — пошутил Джонсон.

После этого Трюдо ответил, что для этого можно устроить показ верховой езды с обнаженной грудью, имея в виду известное фото путина на коне.

Джонсон добавил, что лидеры Большой семерки "должны показать им свои грудные мышцы".

"Верховая езда — это самое лучшее", — поддержала разговор глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось ранее, перед встречей лидеров G7, Джонсон поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вновь поднял тему российского вторжения в Украину. Он призвал продолжать оказывать поддержку украинским военным "до победного конца" и предостерег от попыток договорится с путиным.