Жесткое поведение российского президента было спровоцировано многими неприятными ситуациями в его детстве и юности

Кровавый диктатор российской федерации, который уже в ближайшее время впервые со дня нападения на Украину планирует уехать из россии, с детства испытывает определенные проблемы, спровоцировавшие развитие психопатического расстройства личности.

Об этом рассказала психолог, психотерапевт, PhD Оксана Шершнева, подробно объяснив, что спровоцировало столь серьезный диагноз владимира путина. По ее словам, официальная биография российского лидера является сплошной ложью. После долгих лет исследований женщине удалось установить, что диктатор родился в 1950 году под Уралом. Настоящего отца он не знал. Еще совсем маленьким мать путина отдала его на воспитание своим родителям, после чего уехала в Грузию, где нашла нового мужа. Когда женщина вышла замуж, она забрала володю в новую семью, в которой отчим жестоко издевался над ним и избивал его.

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"Наигравшись" с маленьким ребенком, мать снова вернула путина к бабушке и дедушке на Урал и уже впоследствии он попал в новую семью, жившую в Петербурге, где его так же сильно избивали.

"В результате психологическое насилие и отрыв от семьи заложили в мальчике неуверенность и нелюбовь к себе. А физическое насилие в случае с путиным открыло путь к тому, что он стал еще более жестоким по отношению к другим ", — объяснила психотерапевт.

Шершнева отмечает, что именно эти ситуации стали основой для развития психопатического расстройства у нынешнего президента россии.

Издевательств путин не избежал и во время учебы в институте, где однокурсники называли его "окурком" и "бледной молью".

Когда ему все же удалось добиться наибольшего успеха, став президентом россии, он, получив власть, начал сгонять свою накопившуюся злобу на других.

По словам эксперта, главной особенностью психопатического расстройства, которым страдает пути, является то, что конца и края его жестокости не видно. Это обусловлено тем, что после каждого отвратительного поступка, удовольствие от совершаемого длится недолго, поэтому он снова и снова нуждается в новых "жертвах".

"Гипернеуверенность в себе выливается в нарциссическое расстройство, а доведенная до крайности – в манию величия. Именно ее мы и наблюдаем у путина. Подытоживая, можем сказать, что на самом деле президент россии является психопатом с манией величия ", — добавила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, как лидеры большой семерки с одобрением высмеяли российского президента владимира путина, болезненный внешний вид которого провоцирует все большее обсуждение здоровья диктатора среди населения.