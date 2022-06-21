"Каблуки снял?" путин снова дал повод для обсуждения болезненным видом (видео)

Все внимание украинцев приковано к внешнему виду диктатора

Кровавый российский лидер владимир путин, вероятные заболевания которого в последнее время не обсуждают только ленивые, снова появился на публике. Пользователи сети сразу обратили внимание на внешность президента рф. В частности, снова отметили довольно странный вид правой руки путина, которая выглядит как пластиковая, а также отметили, что рост диктатора стал якобы меньше.

Во вторник, 20 июня, владимир путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. Именно видеозаписи с этого мероприятия, на котором российский диктатор прокомментировал "нешуточный успех" россии в так называемой "спецоперации" в Украине, снова спровоцировали обсуждение его вероятных заболеваний.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Читайте также: Категория Новости России путин действительно болен? В кремле сделали знаковое объявление В настоящее время неизвестно на какой срок перенесли мероприятие и будут ли его вообще проводить

Глава рф во время своей речи отмечал, что сейчас в российские войска начали поступать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, не имеющие аналогов в мире. Кроме того, по его словам, проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Однако украинцев эти заявления не заинтересовали. Все внимание приковалось к правой руке путина и его якобы меньшему росту.

Под видео пользователи сети отмечают, что скорее всего на мероприятии выступил очередной двойник кровавого лидера россии, а сам путин уже давно умер. Некоторые на фоне информации о том, что путин впал в кому, предполагают, что президент находится в больнице, а вместо него с речами на публике появляются его "дубляжи".

Есть и такие, кто саркастически призывает помянуть оператора, снявшего российского лидера с невыгодного ракурса. А некоторые украинцы все же рассчитывают, что путина уже нет в живых, а в россии просто ждут удачного момента, дабы известить об этом публику официально.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последних выступлений на публике у владимира путина заметили новый довольно странный симптом, который может свидетельствовать о наличии серьезных болезней у президента рф. Однако, несмотря на большое количество подозрений, что у российского диктатора проблемы со здоровьем, в кремле эту информацию все же опровергают.