"Каблуки снял?" путин снова дал повод для обсуждения болезненным видом (видео)
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Все внимание украинцев приковано к внешнему виду диктатора
Кровавый российский лидер владимир путин, вероятные заболевания которого в последнее время не обсуждают только ленивые, снова появился на публике. Пользователи сети сразу обратили внимание на внешность президента рф. В частности, снова отметили довольно странный вид правой руки путина, которая выглядит как пластиковая, а также отметили, что рост диктатора стал якобы меньше.
Во вторник, 20 июня, владимир путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. Именно видеозаписи с этого мероприятия, на котором российский диктатор прокомментировал "нешуточный успех" россии в так называемой "спецоперации" в Украине, снова спровоцировали обсуждение его вероятных заболеваний.
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Глава рф во время своей речи отмечал, что сейчас в российские войска начали поступать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, не имеющие аналогов в мире. Кроме того, по его словам, проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Однако украинцев эти заявления не заинтересовали. Все внимание приковалось к правой руке путина и его якобы меньшему росту.
Под видео пользователи сети отмечают, что скорее всего на мероприятии выступил очередной двойник кровавого лидера россии, а сам путин уже давно умер. Некоторые на фоне информации о том, что путин впал в кому, предполагают, что президент находится в больнице, а вместо него с речами на публике появляются его "дубляжи".
Есть и такие, кто саркастически призывает помянуть оператора, снявшего российского лидера с невыгодного ракурса. А некоторые украинцы все же рассчитывают, что путина уже нет в живых, а в россии просто ждут удачного момента, дабы известить об этом публику официально.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последних выступлений на публике у владимира путина заметили новый довольно странный симптом, который может свидетельствовать о наличии серьезных болезней у президента рф. Однако, несмотря на большое количество подозрений, что у российского диктатора проблемы со здоровьем, в кремле эту информацию все же опровергают.