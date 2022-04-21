Рука путина во время встречи с шойгу удивила сеть: "Она умерла?"

Правая рука российского диктатора походила на пластиковую.

Российский президент владимир путин во время встречи с министром обороны сергеем шойгу очень странно вел себя. В какой-то момент кровавый диктатор ухватился за стол и не отпускал его почти до конца разговора. Пользователей сети это насмешило.

Видеозапись встречи путина и шойгу опубликовал Telegram-канал Кремля.

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На кадрах хорошо заметно, как российский президент крепко держится за стол правой рукой, когда говорит с главой Минобороны рф. При этом рука путина выглядит настолько неестественно, что кажется пластмассовой.

В соцсетях пользователи предположили, что такой жест может свидетельствовать о болезни кровавого диктатора — мол, путин болеет Паркинсоном или Альцгеймером и, держась за стол, пытается скрыть тремор конечностей. Кое-кто отметил, что он мог перенести инсульт и теперь его концовка почти не двигается. Другие же граждане не упустили возможности подшутить и выдвинули свои предположения относительно руки путина:

рука могла умереть;

российский президент держался за стол изо всех сил, чтобы не сделать рукой нацистский жест;

на руку диктатору попал клей "Момент", который уходит с российского рынка;

рука искала красную кнопку (для вызова официанта или телохранителя).

Как сообщал "Телеграф", во время последних выступлений путина у него заметили нездоровый симптом. После этого в обществе начали подозревать, что российский кровавый диктатор владимир путин болен онкологией. Подобные предположения обсуждались уже очень давно. В Кремле все заявления о болезни путина отвергают и называют подобную информацию "выдумкой".