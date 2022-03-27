У путина заметили новую странность со здоровьем: видео

Схожие проблемы наблюдались и у Гитлера перед смертью

кровавый диктатор, глава россии владимир путин, похоже, действительно может иметь проблемы со здоровьем, — с одним из его последних обращений заметили странность.

В частности, не двигались его руки, сообщает "Телеграф".

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Отметим, что в россии день Нацгвардии празднуется на день позже, чем в Украине, 27 марта. По этому случаю путин записал видеообращение.

Ролик длится более двух минут, при этом сам путин двигается, а руки его сложены на столе и все время остаются недвижимыми, еще и выглядят будто бы опухшими, — этот момент заинтересовал многих пользователей сети.

Среди прочего, обратили внимание еще и на то, что перед самоубийством Адольфа Гитлера он злоупотреблял веществами, у него развилась болезнь Паркинсона и так же начались проблемы с руками.

Заметим, что уже давно ходят слухи о возможных болезнях путина, — ранее он озадачил странными подергиваниями на встрече с белорусским лидером александром лукашенко. Ходят даже слухи, что у путина рак.

Как сообщал "Телеграф", доктор Евгений Комаровский же считает, что проблемы путина психического плана, а не физического.