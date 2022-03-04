Путин решил, как будет умирать. Остановите его! - Обращение полковника ФСБ

Кровавая война в Украине поставила мир на грань выживания. Оказывается, желание президента России Владимира Путина завоевать страну-соседку имеет свое объяснение — ему нечего терять, он смертельно болен. К нам обратился один из российских силовиков с просьбой опубликовать его письмо. В России же подавляющее большинство сайтов прикрыли или прикроют после публикации подобного материала.

Я – российский силовик, полковник ФСБ. Больше о себе не скажу, боюсь за личную безопасность. А еще я очень долго был сторонником нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Не идейный. Просто при нем я стал очень небедным человеком, семью содержу от и до, жена может не работать вообще. Но сейчас мне придется выступить против него. Не из-за санкций, на безбедную старость я накопил. Боюсь за свою семью. Я пытался принести эту информацию в нашу прессу, ее побоялись печатать. Потому я нашел украинский сайт, может быть, отсюда меня услышат.

Докладываю по сути. Уже года два среди нас ходят слухи о том, что Владимир Владимирович болен. Точных данных нет, но звучит слово рак. Впервые это все начало звучать, когда он спрятался от коронавируса. Я долго пытался понять причину такой паники и страха, а потом понял – для больных онкологией эта болячка особо опасна. Теперь, видать, его придавило, рак – болезнь мерзкая, и Путин пошел на крайние меры.

Объясняю. Для меня стало шоком наступление на Украину – мы могли их давить разными другими способами. Газом, признанием ДНР и ЛНР, наступлением оттуда. Но Путин почему-то погнал войска на Киев. Зачем? Непонятно. Из разговоров с коллегами я сделал такой вывод.

Владимир Владимирович Путин скоро умрет. Осталось ему, по разным данным, от нескольких месяцев до полугода. Потому он и попер. План вкратце, как я понимаю, такой. Берем Украину, запугиваем (отсюда и обстрелы мирных, чтобы боялись на Украине воевать), смотрим на реакцию Запада. Санкции по барабану, если НАТО и прочие жестко не впишутся за Киев, идем дальше. Литва, Латвия, Эстония – следующие цели, они ж СССР, их отпускать нельзя, как и Украину. А НАТО снова зассыт. А если не зассыт, наш Верховный готов применить ядерное оружие. И (здесь почти никто из моих сослуживцев не сомневается) НАТО ответит. И пофигу будет, кто ты, сколько у тебя денег и так далее – все сгорим в ядерном огне. С семьями и детьми. Путину все равно, он хочет умереть красиво. А может и в бункере отсидится. А мне вот не очень все равно.

Потому я и обращаюсь, пусть и через Украину, к тем россиянам, которые что-то могут. Остановите его! Я не хочу умирать, и мои дети не хотят. Потому, если меня прочитает тот, кто может повлиять на ситуацию… Остановите Путина! Организуйте протесты (хотя тут надежды мало, мы много зачистили), устройте переворот, я знаю, вы можете. Я сам не смогу, должность не высокая, но есть же люди. Сейчас речь уже не о том, чтобы выиграть войну, решается вопрос, будем ли живы мы и наши дети. Потому я впервые пишу: россияне, одумайтесь и уберите Путина! Пока не поздно.

Как сообщал "Телеграф", только на днях президент РФ Владимир Путин пошел на ядерный шантаж Украины и приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

В ночь же на 4 марта российские танки прицельно обстреляли Запорожскую АЭС, несмотря на то, что авария на ней может иметь последствия в разы хуже, чем Чернобыльская катастрофа.