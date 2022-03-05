Путин очень боится трех вещей: пора его остановить! – Новое обращение полковника ФСБ

После того, как "Телеграф" опубликовал письмо одного из российских силовиков, который вышел с нами на связь и поделился эксклюзивными данными о смертельной болезни владимира путина, офицер ФСБ предоставил нам новую информацию о мотивах, которые в настоящее время движут хозяином кремля. Делимся полученными сведениями с нашими читателями.

Спасибо украинцам, опубликовали мою информацию. Вижу, что до кого-то она уже дошла, наша доблестная служба начала искать, откуда утечка. Ну, ищите-ищите, не первый день в органах, как говорится. Блин, никогда б не подумал, что буду благодарить украинцев, для нас они всегда были врагами, еще до 14 года даже. Вот времена настали…

А теперь немного новой информации. Самое главное, это уже точно, — наш Верховный боится. Удивляюсь все время – и жизнь пожил, и все у него есть, и болен тяжело, а за жизнь цепляется. Жалко это как-то, не по-офицерски, товарищ Путин.

Но страх огромный. Чтобы вы лучше его поняли, дорогие российские читатели (я ж именно к вам обращаюсь, увидели эту информацию – передайте другому, как бы сложно ни было!), разделю этот страх на три части. Привычка – проблему на части разделять.

Во-первых, протесты. Только не нужно сразу говорить, что это чушь! Конечно, общество наше к протестам не готово. Но, поверьте опытному силовику, протесты – штука непредсказуемая. Никогда не знаешь, кто и из-за чего их начнет. Мамочка, которой в магазине не досталось макарон для всей семьи, модный блогер, которому Ютуб перекрыл деньги, еще кто-то. Достаточно, чтобы в толпе кто-то атаковал правооохранителя, не испугался дубинок, а дальше понесется так, что не остановишь. Казахстан видели? Ага. В общем, протестов наша власть страшно испугалась. И это еще мамы наших солдат не восстали. А движения уже идут, есть сигналы из регионов, всех трупов не скроешь. Сердце кровью обливается от их количества…

Читайте также: Категория Интервью Если путина не остановить, он может напасть на Польшу или Финляндию, – американский доброволец Военный медик из США прибыл в Украину помочь в борьбе с агрессией кровавого диктатора владимира путина. Он рассказал "Телеграфу" о своих мотивах, и много ли еще ждать добровольцев

Во-вторых, окружение и олигархи. Это ж только кажется, что все готовы противостоять коварному Западу и все такое. Фиг вам. Любой российский олигарх, более-менее высокопоставленный силовик (поверьте, я знаю, о чем говорю) рассматривает Русь-матушку только как способ накачать бабла. А тратить его в России скучно. Слыхали, как Дерипаска с Ромой Абрамовичем нервничают? А представьте, что они говорят непублично. По агентурным данным, наши богатые россияне начали искать подходы к военным и ближайшему окружению Путина. Что там хотят сделать – уговорить прекратить войну или решить вопрос путем, скажем так, физического воздействия, не знаю. Но попытки имеются.

В-третьих, американцы и НАТО. Тут все просто – Владимир Владимирович столько пугал всю свою страну злобными американцами, что сейчас сидит и боится поймать ракету. Решится ли на это НАТО? Непохоже. Но если у человека проблемы с психикой, то какая разница, кто на что решится в реальности. А проблемы, кажется, есть.

Кстати, когда писал это все, послушал выступление Путина. Что сказать? Все очень плохо. Кажется, он сам верит в то, что говорит. Кажется, ему не сообщают о наших огромных потерях (представляете?). Кажется, он готов воевать до последнего россиянина и разрушить страну полностью. Его нужно остановить. Сам я с группой товарищей в ближайшее время перейду к активным действиям. Ничего не делать – предательство моей Родины. Пожелайте мне удачи и еще, верю, встретимся, дорогие российские читатели. Надеюсь, моя информация до вас дойдет.