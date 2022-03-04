Укр

НАТО не будет закрывать небо над Украиной или вводить наземные войска - Столтенберг

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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НАТО не будет закрывать небо над Украиной или вводить наземные войска - Столтенберг Новость обновлена 04 марта 2022, 15:34

В НАТО решили, что их самолетов не будет в воздушном пространстве Украины

НАТО не будет закрывать небо над Украиной или вводить наземные войска. Такое решение было принято на заседании НАТО 4 марта.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

"Этот вопрос поднимался на заседании, но союзники согласились, что не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Украины, или войск НАТО на территории Украины", – заявил Столтенберг.

Вопрос бесполетной зоны над Украиной стал более чем срочным после того, как путинские оккупанты добрались до Энергодара в Запорожской области и обстреляли местную АЭС. Эта станция является самой большой "атомкой" Европы, и взрыв на ней может в десять раз превысить мощность Чернобыльской катастрофы.

Отметим, что несмотря на не слишком сговорчивый Запад, некоторые из американских чиновников называли no-fly зону весьма хорошим вариантом.

Также рассмотреть этот вопрос президент Владимир Зеленский просил и американского лидера Джозефа Байдена, и британского министра Бориса Джонсона. С обоими политиками он общался поздней ночью после обстрелов ЗАЭС.

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#Украина #НАТО #Россия #Война
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