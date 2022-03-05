путин сделал громкое заявление насчет бесполетной зоны над Украиной

В рф обратились к НАТО.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин сделал заявление касательно бесполетной зоны в Украине.

По словам путина, рф будет рассматривать попытки закрыть воздушное пространство над Украиной как участие в боевых действиях.

"РФ будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях", — заявил Путин.

Напомним, украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости. Вслед за Зеленским НАТО раскритиковал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также Кулеба рассказал, кто кроме НАТО может закрыть воздушное пространство над Украиной.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с владимиром путиным.