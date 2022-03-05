Война — день 10: НАТО не закрыло небо, над россией опускается занавес, а в Украину едет Иностранный легион (обновляется)

Оперативно о главном 5 марта

Наступил десятый день войны, объявленной Украине и ее народу кровавым диктатором владимиром путиным. Несмотря на планы россии сломить сопротивление украинцев за три дня, особых успехов оккупационные войска не продемонстрировали, а ВСУ вместе с добровольцами местами даже начали переходить в контрнаступление. Тем временем мирные города продолжают подвергаться ракетным обстрелам и авиаударам, оккупанты показали, что не гнушаются использовать даже запрещенные виды вооружения и шантажировать мир ядерной катастрофой.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" каждый час будет информировать о самых главных событиях, которые случились в Украине 5 марта, а оперативно следить за происходящим также можно на нашем канале в Telegram по этой ссылке.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины".

Информация за 3 марта доступна в трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны"

А о событиях за 4 марта, читайте в материале: "Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками"