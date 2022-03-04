Укр

Обстрелы Запорожской АЭС: в Украину срочно прибудет международная проверка

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обстрелы Запорожской АЭС Новость обновлена 04 марта 2022, 21:04
Обстрелы Запорожской АЭС

Проверки также пройдут на ЧАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о планах провести проверку украинских АЭС после обстрела россиянами электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщило государственное предприятие Энергоатом в своем телеграм-канале.

"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции", — сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что проверка также прибудет на Чернобыльскую АЭС, которая уже несколько дней находится под контролем оккупационных сил.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 марта российские войска пошли на штурм Запорожской АЭС, в ходе которого было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Также сообщалось, что в прилегающем здании из-за этого начался пожар.

В связи с этим президент Украины призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

В настоящее время известно, что площадка перед станцией находится под контролем оккупантов. Утечки радиации не было.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожская АЭС #Энергодар
Обстрелы Запорожской АЭС
Украина
Обстрелы Запорожской АЭС: в Украину срочно прибудет международная проверка
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