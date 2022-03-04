Укр

Россияне обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, на месте возник пожар

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Запорожской АЭС возник пожар Новость обновлена 04 марта 2022, 02:10
На Запорожской АЭС возник пожар

Российские боевики открыли огонь прямо по блокам атомной станции.

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 4 марта, обстреляли Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Об этом заявил городской голова Дмитрий Орлов.

Сразу после вражеских обстрелов на территории АЭС начался пожар. Сотрудники станции сообщили о реальной угрозе ядерной опасности.

"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом зданий и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская Атомная станция!" — заявил мэр Энергодара.

Он призвал оккупантов немедленно прекратить обстреливать в упор атомную электростанцию.

Запорожская АЭС запустила прямую трансляцию происходящего на станции. На кадрах видно, как оккупанты продолжают атаковать станцию, а пожар от обстрелов становится все сильнее.

"Снаряды попадают рядом с ядерными энергоблоками" – заявил пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире телемарафона украинских каналов.

Он добавил, что российские боевики стреляют прямо по блокам.

Напомним, что оккупационные войска подошли к Энергодару 2 марта, тогда местные жители перекрыли дорогу и заставили россиян отступить.

Однако 3 марта вражеские войска снова вернулись и, похоже, пошли на штурм. По сообщениям Орлова колонна около 100 единиц техники попыталась прорваться в город, а на блокпосте вспыхнул серьезный пожар. Сам же город потерпел обстрелы из артиллерийских установок, известно также, что несколько домов получили повреждения.

Теги:
#Украина #Пожар #Россия #Запорожская АЭС #Война #Обстрелы
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