Оккупанты атакуют атомную станцию в Энергодаре: видео боя попало в сеть
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В Энергодаре слышны звуки выстрелов со стороны атомной электростанции
Российские оккупационные войска в ходе наступления украинские города начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в своем телеграм-канале.
"Колона вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции", — написал он и добавил, что в городе слышны громкие выстрелы, которые слышно со стороны АЭС.
Также он обнародовал видео, на котором запечатлен полет трассирующих снарядов.
Как сообщалось оккупационные войска подошли к Энергодару 2 марта, тогда местные жители перекрыли дорогу и заставили россиян отступить.
Однако 3 марта вражеские войска вновь вернулись и, похоже, пошли на штурм. По сообщениям Орлова колонна из около 100 единиц техники попыталась прорваться в город, а на блокпосте вспыхнул серьезный пожар. Сам город же подвергся обстрелам из артиллерийских установок, известно также, что несколько домов получили повреждения.
Как известно, в четверг обстрелам подверглись жилые дома и в других частях Украины. Например, в Чернигове после авиаударов погибло 33 мирных жителя, еще 18 получили ранения.
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