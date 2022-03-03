Укр

Оккупанты атакуют атомную станцию в Энергодаре: видео боя попало в сеть

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Энергодар Новость обновлена 03 марта 2022, 23:03
Энергодар

В Энергодаре слышны звуки выстрелов со стороны атомной электростанции

Российские оккупационные войска в ходе наступления украинские города начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в своем телеграм-канале.

"Колона вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции", — написал он и добавил, что в городе слышны громкие выстрелы, которые слышно со стороны АЭС.

Также он обнародовал видео, на котором запечатлен полет трассирующих снарядов.

Как сообщалось оккупационные войска подошли к Энергодару 2 марта, тогда местные жители перекрыли дорогу и заставили россиян отступить.

Однако 3 марта вражеские войска вновь вернулись и, похоже, пошли на штурм. По сообщениям Орлова колонна из около 100 единиц техники попыталась прорваться в город, а на блокпосте вспыхнул серьезный пожар. Сам город же подвергся обстрелам из артиллерийских установок, известно также, что несколько домов получили повреждения.

Как известно, в четверг обстрелам подверглись жилые дома и в других частях Украины. Например, в Чернигове после авиаударов погибло 33 мирных жителя, еще 18 получили ранения.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожская область #Энергодар
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