Местные жители в Энергодаре стали стеной и не пускают оккупантов к АЭС: видео

В Запорожской области оккупанту дают отпор всеми силами

В Энергодаре Запорожской области, где под атакой врага оказался Бердянск, местные жители блокируют проезд российских сил в город и к атомной электростанции. Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в Телеграм-канале городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

Мэр Энергодара сообщает, что местным удалось доказать позицию города и горожан, атомная станция находится под надежной охраной, а Энергодар — под флагами Украины. Все службы работают в усиленном режиме.

Орлов заверил, что город никто сдавать не собирается. Люди настроены решительно.

Ожидается очередной въезд российских сил около 15.00. Сейчас жителей попросили разойтись по домам, набраться сил и быть готовыми в любое время снова выйти на защиту города.

Напомним, украинским военным удалось зайти в Горловку Донецкой области, которая оккупирована уже восемь лет и находится под контролем "днр". Стали известны подробности боев в городе.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы российскими захватчиками мирных жителей.