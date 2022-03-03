В Энергодар пытаются прорваться оккупанты, горит блок-пост (видео)

С артиллерии обстреливают жилые кварталы.

Российское вторжение в Украину продолжается восьмой день. путинские войска продолжают обстреливать города Украины.

3 марта оккупанты пытаются прорваться в Энергодар. В город пытается войти военная техника РФ — около 100 единиц.

Об этом заявил городской голова Дмитрий Орлов.

Российские оккупанты обстреляли блок-пост. На опубликованных кадрах видно густой дым. Очевидцы сообщают, что сейчас на блок-посту пожар.

Город сейчас под обстрелами вражеской артиллерии.

Жители сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул.Каштановый, ул.Молодежная при обстреле пострадали несколько домов. О пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что утром 3 марта россия обстреляла нефтебазу в Чернигове на территории госпредприятия "Комбинат Астра".

Напомним, что путинские войска обстреляли город Изям в Харьковской области. Многие здания разрушены дотла, еще больше — остались без окон, местный парк разбит вдребезги.

Кроме того, ночью 3 марта под массивный артобстрел снова попал Харьков. Сейчас центр города напоминает кадры из постапокалиптических фильмов, ведь почти все разрушено до основания.