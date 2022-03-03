Укр

россия обстреляла нефтебазу в Чернигове - фото и видео пожара

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Масштабный пожар пытается взять под контроль ГСЧС Новость обновлена 03 марта 2022, 10:08
Масштабный пожар пытается взять под контроль ГСЧС

Над городом поднимаются клубы черного дыма

В Чернигове, который поддается обстрелам захватнической армии россии, утром попали в нефтебазу на территории госпредприятия "Комбинат Астра".

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за попадания снаряда загорелись резервуары общей емкостью в три тысячи кубометров дизельного топлива. Количество жертв и пострадавших неизвестно.

На тушение нефтебазы задействовали 25 пожарных и 5 единиц техники.

Ранее во время обстрелов в Чернигове пострадали жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

В регионе также объявили награду за захваченных солдат и технику россиян. Их уже начали выплачивать — за военного и офицера заплатили 600 долларов.

Среди городов, находящихся под постоянными обстрелами российских войск — Харьков. В нем также оккупанты стреляют по жилым домам, школам, театрам, университетам, зданиям городского и областного руководства. На Харьковщине обстрелам подвергли город Изюм.

Как писал "Телеграф", еще одной "горячей точкой" Украины остается столица — оккупанты не смогли укрепиться на подступах к Киеву и обстреливают город издалека.

Теги:
#Пожар #Чернигов #Обстрел #Нефтебаза
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