Харьков на передовой: как выглядит город после обстрелов россиян (фото, видео)
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Украинские защитники сдерживают захватчиков на подступах к городу
Один из городов, которые российские войска обстреливают особо нещадно — Харьков. На протяжении нескольких дней по городу проводили авиаудары и выпускали ракеты.
В региональных группах в Телеграм публикую видео — как выглядит Харьков после бомбежек россией. На кадрах видны разрушения, машины пробираются сквозь остатки конструкций на дорогах.
Некогда процветающие торговые площади превратились в остовы.
В некоторых местах на дорогах — брошенные авто, попавшие под обстрелы.
Харьков не единственный город области, который оккупанты продолжают обстреливать. Как сообщает Генштаб, попытки наступления ведутся в направлении Лозовой, Золочева, Балаклеи. Ночью враг обстрелял также и город Изюм. Там погибли восемь человек.
Оккупанты целятся по объектам инфраструктуры города и жилым домам. Их ракеты повредили университет, здание Дворца труда, многочисленные магазины, горсовет, областной совет частично разрушен, пострадали школы, детские сады, многоэтажки.
В Харькове погибла участница миссии ОБСЕ — она пыталась доставить еду своей семье.
Ранее "Телеграф" писал, что международный суд в Гааге приступил к расследованию преступлений россиян в войне в Украине.