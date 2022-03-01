Харьков ровняют с землей "Градами": что известно о жертвах и разрушениях 1 марта (фото, видео)

Точное количество погибших неизвестно — про жертв последнего вечернего обстрела еще нет данных

Харьков — один из украинских городов, который первого марта российские войска обстреливали несколько раз. Утро в городе началось с прилета ракеты на центральную площадь в здание ОГА, а вечером — обстрелы продолжились. Захватчики целятся по гражданским объектам — попали в поликлинику, жилые дома. Количество жертв не известно — только дневные теракты забрали жизни 15 граждан — и эта цифра не окончательная, поскольку все завалы еще не разобраны.

Город обстреливали как авиацией, так и системами залпового огня. В частности, "Градами" обстреляли улицу Плиточную, попав в жилой дом.

Зарево видно из многих районов города. Под ударом — Залютино, Рогань и другие спальные микрорайоны.

Под обстрелы также попали и окрестные города, в частности Чугуев, Лозовая. Из-за попадания снарядов в городе наблюдаются проблемы в работе интернета и мобильной связи.

Кроме утреннего обстрела здания ХОГА и попадания в поликлинику в микрорайоне Бавария, обстрел унес жизни восьми человек в Новобаварском районе после попадания в жилую пятиэтажку. После этого самолет противника сбили над городом — сообщали в администрации области. Также обстреливали территорию Харьковского авиазавода. Согласно данным, которые появились во время подготовки публикации, из 6 самолетов атаковавших Харьков, 3 — сбили. Информация уточняется.

Не только Харьков захватчики поддавали массовым обстрелам, но и столицу Украины — пять человек погибли из-за обстрела ракетами телевышки.

"Телеграф" ранее публиковал список телеграм-каналов от властей по регионам Украины.