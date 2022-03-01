В результате обстрела Киевской телевышки погибли 5 человек, есть раненные: подробности
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россия хочет лишить Украину связи.
Во вторник, 1 марта, на шестой день войны российские захватчики цинично обстреляли киевскую телевышку, в результате чего, к сожалению, без человеческих жертв не обошлось.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.
По информации источника, в результате обстрела погибли 5 человек, еще пятеро ранены.
"Оперативная информация. Город Киев. По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Работы продолжаются", — гласит сообщение ведомства.
Напомним, во вторник около 17:00 оккупанты нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи". В МВД сообщили, что захватчики попали в аппаратную часть вещателя, что вызвало перебои в трансляции некоторых каналов. Идет работы над устранением неполадок.
Добавим, что при обстреле телевышки под удар попал и памятник жертвам Бабиного яра.
Ранее сообщалось, что 1 марта в Херсоне российские оккупанты обстреляли школу и жилые дома.