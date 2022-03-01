Укр

В результате обстрела Киевской телевышки погибли 5 человек, есть раненные: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
778
Россияне обстреляли телевышку в Киеве Новость обновлена 01 марта 2022, 19:07
Россияне обстреляли телевышку в Киеве

россия хочет лишить Украину связи.

Во вторник, 1 марта, на шестой день войны российские захватчики цинично обстреляли киевскую телевышку, в результате чего, к сожалению, без человеческих жертв не обошлось.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

По информации источника, в результате обстрела погибли 5 человек, еще пятеро ранены.

"Оперативная информация. Город Киев. По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Работы продолжаются", — гласит сообщение ведомства.

Напомним, во вторник около 17:00 оккупанты нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи". В МВД сообщили, что захватчики попали в аппаратную часть вещателя, что вызвало перебои в трансляции некоторых каналов. Идет работы над устранением неполадок.

Добавим, что при обстреле телевышки под удар попал и памятник жертвам Бабиного яра.

Ранее сообщалось, что 1 марта в Херсоне российские оккупанты обстреляли школу и жилые дома.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война с Россией
"Призрак Киева" летает на МиГ-29
Киев
"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Призрак Киева" летает на МиГ-29
"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов
Дата публикации
Категория
Байрактары показали свою эффективность в уничтожении техники российских оккупантов
Украина срочно закупит еще больше разрушительных "Байрактаров"
Дата публикации
Категория
На фото - флаг КНР
Кулеба рассказал о важной позиции Китая по войне с Россией
Дата публикации
Категория
Военные из РФ обратились к своим сослуживцам
"Прекратите убивать украинцев": задержанные в Украине военные РФ сделали обращение (видео)
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)