Укр

Россияне ударили по Киевской телевышке (фото и видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне попали в аппаратную телебашни Новость обновлена 01 марта 2022, 17:32
Россияне попали в аппаратную телебашни

Степень повреждения вышки пока оценить невозможно

Во вторник, 1 марта, в охваченном войной Киеве нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи".

Первые сообщения об этом появились около 17 часов, сообщает "Телеграф" со ссылкой на местные ресурсы.

Пока точно непонятно, как сильно пострадала телебашня, но судя по фото с места событий, в районе видно много дыма.

В МВД Украины предупредили, что снаряд попал в аппаратную вещателя, и некоторое время каналы не будут работать, однако скоро включат резерное вещание.

Стоит заметить, что ранее разведка давала прогноз, что оккупанты будут пробовать заглушить связь в столице, чтобы облегчить себе взятие города.

Киевскую телебашню открыли 48 лет назад, и она была на тот момент первой в мире цельносваренной телебашней. Ее высота составляет 385 метров, и ее видно из многих уголков Киева. Находится она у парка на "Дорогожичах".

Расположение Киевской телебашни на карте
Расположение Киевской телебашни на карте

Как сообщал "Телеграф", ранее сегодня оккупанты попали ракетой в здание облгосадминистрации в Харькове, — погибло много людей.

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