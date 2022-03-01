Россияне ударили по Киевской телевышке (фото и видео)
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Степень повреждения вышки пока оценить невозможно
Во вторник, 1 марта, в охваченном войной Киеве нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи".
Первые сообщения об этом появились около 17 часов, сообщает "Телеграф" со ссылкой на местные ресурсы.
Пока точно непонятно, как сильно пострадала телебашня, но судя по фото с места событий, в районе видно много дыма.
В МВД Украины предупредили, что снаряд попал в аппаратную вещателя, и некоторое время каналы не будут работать, однако скоро включат резерное вещание.
Стоит заметить, что ранее разведка давала прогноз, что оккупанты будут пробовать заглушить связь в столице, чтобы облегчить себе взятие города.
Киевскую телебашню открыли 48 лет назад, и она была на тот момент первой в мире цельносваренной телебашней. Ее высота составляет 385 метров, и ее видно из многих уголков Киева. Находится она у парка на "Дорогожичах".
Как сообщал "Телеграф", ранее сегодня оккупанты попали ракетой в здание облгосадминистрации в Харькове, — погибло много людей.