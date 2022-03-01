По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с моментом взрыва и последствиями

После относительно тихой ночи российские оккупанты возобновили бомбардировки Харькова. На этот раз они целятся в центр города — из разных источников сообщают о попадании снарядов в парке Шевченко, на Каскаде, по центральным улицам.

Ракетный удар по центру Харькова попал на видео камеры наблюдения. Российские войска попали в самую большую площадь Европы, рядом с областной администрацией и палаткой "Все для победы", где волонтеры собирали помощь для армии.

В результате взрыва в здании выбило окна. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

Над центром Харькова, где находятся в основном учебные заведения, театры, зоопарк и другие культурные организации, снимается столб дыма.