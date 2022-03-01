Укр

По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с моментом взрыва и последствиями

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
355
Здание ХОГА до обстрела Новость обновлена 01 марта 2022, 08:57
Здание ХОГА до обстрела

После относительно тихой ночи российские оккупанты возобновили бомбардировки Харькова. На этот раз они целятся в центр города — из разных источников сообщают о попадании снарядов в парке Шевченко, на Каскаде, по центральным улицам.

Ракетный удар по центру Харькова попал на видео камеры наблюдения. Российские войска попали в самую большую площадь Европы, рядом с областной администрацией и палаткой "Все для победы", где волонтеры собирали помощь для армии.

В результате взрыва в здании выбило окна. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

Над центром Харькова, где находятся в основном учебные заведения, театры, зоопарк и другие культурные организации, снимается столб дыма.

Здание ХОГА до обстрела
Харьков
По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с моментом взрыва и последствиями
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Здание ХОГА до обстрела
По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с моментом взрыва и последствиями
Дата публикации
Категория
Россияне потеряли серьезные потери в Украине 28 февраля
Россияне разбегаются в страхе: как украинцы разносят технику оккупантов (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сотни танков и бронемашин с артиллерией двигаются на столицу
27-километровая колонна россиян замечена под Киевом (спутниковые снимки)
Дата публикации
Категория
Тела убитых увезли в Беларусь
"Нам не нужна была эта война": в Чечне начали оплакивать погибших кадыровцев
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)