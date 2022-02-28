После артобстрелов россияне пойдут в наступление на Харьков, они бешенеют из-за нашего сопротивления, — замглавы ОГА

В Харькове оккупанты обстреляли жилые районы, буквально разорванные тела погибших лежат на тротуарах

Заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии "Телеграфу" рассказал, что сейчас происходит в Харькове, который с утра обстреливают "Градами". В городе есть убитые и раненые среди мирного населения.

"Они сознательно лупят по жилому кварталу, попали в Салтовку, частично в Павловое поле, в нескольких местах. И это не просто попадания, а сознательные выстрелы по кварталу. Там нет ни военных складов, ни мостов. Наши источники говорят, что Путин дал команду по Харькову и по Киеву стрелять по жилым кварталам.Я не знаю, сколько жертв сейчас, никто не скажет (по последним данным — 14 погибших и десятки раненых — Ред.).Там ужас, разорванные тела. Невозможно сосчитать. Масса снарядов не разорвалась, люди боятся выезжать и обезвреживать то, что стоит, например, в асфальте. Наши ребята все на позициях, стараемся сегодня строить логистику, завтра развозить. Диверсантов новых нет",- комментирует Семенуха.

Относительно ситуации в области заместитель председателя ОГА сказал: "По-разному, есть там, где россияне зашли и мэр сдался (речь о Купянске). Есть места, где лупят по жилым кварталам: Балаклея и Изюм. Я думаю, что сейчас они прошлись артобстрелами и "Градами" и пойдут в наступление на Харьков. Они бешенеют от того, что мы сопротивляемся".

Напомним, в понедельник, 28 февраля, пока в Беларуси шли переговоры в Харькове оккупанты усилили обстрелы. Россия вела огонь из "Градов", "Смерчей", "Ураганов". Снаряды попали в дома мирных жителей. В настоящее время известно о 44 раненых в Харькове, из них военных — 20. Кроме того, скончались двое военных и пятеро гражданских.