Після артобстрілів росіяни підуть в наступ на Харків, вони скаженіють через наш опір, - заступник голови ОДА

В Харкові окупанти обстріляли житлові райони, буквально розірвані тіла загиблих лежать на тротуарах

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в коментарі "Телеграфу" розповів, що наразі відбувається у Харкові, який з ранку обстрілюють "Градами". В місті є вбиті та поранені серед мирного населення.

"Вони свідомо гатять по жилому кварталу, влучили в Салтівку, частково в Павлово поле, в декількох місцях. І це не просто влучання, а свідомі постріли по кварталу. Там немає ні військових складів, ні мостів. Наші джерела кажуть, що Путін дав команду по Харкову і по Києву стріляти по житловим кварталам. Я не знаю, скільки жертв зараз, ніхто не скаже (за останніми даними — 14 загиблих і десятки поранених — Ред.). Там жах, розірвані тіла. Неможливо порахувати. Купа снарядів не розірвались, люди бояться виїжджати і знешкоджувати те, що стоїть, наприклад, в асфальті. Наші хлопці всі на позиціях, намагаємося сьогодні будувати логістику, завтра розвозити. Диверсантів нових немає",- коментує Семенуха.

Щодо ситуації в області заступник голови ОДА сказав: "По-різному, є там, де росіяни зайшли і мер здався (мова про Куп'янськ). Є місця, де гатять по житловим кварталам: Балаклея та Ізюм. Я думаю, що зараз вони пройшлись артобстрілами і "Градами" і підуть в наступ на Харків. Вони скаженіють від того, що ми чинимо опір".

Нагадаємо, в понеділок, 28 лютого, поки в Білорусі йшли перемовини в Харкові окупанти посилили обстріли. Росія вела вогонь з "Градів", "Смерчів", "Ураганів". Снаряди влучили в домівки мирних жителів. Наразі відомо про 44 поранених у Харкові, з них військових — 20. Крім того, померли двоє військових і п'ятеро цивільних.