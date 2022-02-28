Жахливий обстріл Харкова: військовий злочин Росії зняли на відео з нового ракурсу

У Харкові загинули та постраждали десятки мирних жителів, які не хотіли "визволення" Росією

Харків 28 лютого вже кілька годин поспіль розстрілює армія РФ із "Градів". У мережу виклали нове відео, на якому видно, що насправді відбувається у першій столиці України.

Під вогнем — райони Олексіївка, Павлове Поле та Ботанічний сад.

Харків’янин Денис Ярославський опублікував відео страшного обстрілу будинків і написав: "Росіяни!!! Ви б*дь так звільняєте російськомовний Харків від нацистів? По-моєму фашисти ви і ваше політичне керівництво! "Визволення" вами Харкова градами! Бл*дь! Градами! Це п’ята година!!! Кількість жертв буде відома ввечері або завтра. Виїхати швидкі допомоги не можуть. Лікарні всі попередньо розбомбили. Це не піддається ніякому засвоєнню ні розумом ні психікою!"

У момент виходу новини ворог застосовує ракетну артилерію, "Гради", "Урагани", "Смерчі" та завдає ударів безпосередньо по житлових районах. Йдеться про десятки, а можливо і про сотні загиблих.

Раніше повідомлялося, що на трасі Ізюм-Харків російські військові відкрили вогонь по автобусу. Було поранено 14 мирних людей.

Також "Телеграф" повідомляв, що у війні проти Росії у Харківській області загинув місцевий депутат Сергій Глущенко. Чоловік вирішив стати на захист України відразу після повномасштабного вторгнення військ Путіна на нашу територію.