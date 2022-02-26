На трасі Ізюм-Харків війська РФ обстріляли пасажирський автобус: є загиблий, багато поранених

Внаслідок обстрілу автобуса 14 людей було поранено

На трасі Ізюм-Харків російські військові обстріляли автобус, у якому були мирні люди.

Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, передає " Суспільне. Харків".

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Внаслідок обстрілу автобуса 14 людей було поранено, один загинув. Про це повідомив голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

Раніше під Маріуполем 3 мирні жителі загинули від обстрілів російської армії, поранено дитину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.